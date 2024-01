Tego Putin boi się najbardziej. Powołał specjalne struktury

Putin boi się separatyzmu

Według niektórych doniesień sztaby ds. walki z separatyzmem polecił utworzyć Władimir Putin na naradzie, która odbyła się pod koniec października 2023 roku. Członkowie sztabów we wszystkich regionach mają spotykać się nie rzadziej niż raz w miesiącu po to, by zapobiegać groźbie pojawienia się wspomnianego separatyzmu i nacjonalizmu.