Tego PiS się nie spodziewał. Anna Maria Anders skrytykowała działania własnej partii

Senat przyjął nowelizację ustawy o IPN bez poprawek. Nie wszyscy senatorowie jednak z entuzjazmem odnoszą się do sprawy, która wywołała oburzenie Izraela. Przedstawicielka PiS Anna Maria Anders mówi wprost: - To absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa.

Słowa krytyki płyną też z Polski. Nie chodzi jednak tylko o opozycję. - Mnie to dziwi, że nikt jakoś nie zrozumiał tego, że wprowadzenie tej ustawy do Sejmu dzień przed rocznicą dotyczącą Holocaustu spowoduje taką burzę, jaką spowodowało. Bo to jest normalne - oceniła senator PiS Anna Maria Anders. Jej zdaniem głosowanie mogło odbyć się dwa lub trzy tygodnie później. - A teraz to ona jest nie tylko w Polsce, ona jest nie tylko w Izraelu, ona jest w Kongresie amerykańskim, a my wczoraj czy przedwczoraj błagaliśmy, żeby to w ogóle do Senatu nie przeszło. Także ja uważam po prostu, że to było niepotrzebne. To nie ma nic wspólnego z naszą ustawą… - podkreśliła