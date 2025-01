Tego nie spodziewali się nawet badacze. Najczęściej z powodu upałów umierają... młodzi dorośli

Przyjęło się, że grupy wiekowe, które najbardziej ucierpią z tego powodu, to dzieci i seniorzy. To zrozumiałe, bo organizmy starszych nie są już tak silne, a organizmy dzieci – jeszcze nie są. Tymczasem nowe badanie międzynarodowej grupy naukowców wskazuje, że ekstremalne upały najbardziej szkodzą nie tym grupom, lecz młodym dorosłym.

Jak wynika z badania śmiertelności w Meksyku, które opublikowano na łamach Science Advances, najwięcej zgonów związanych z upałem odnotowano w grupie osób pomiędzy 18. a 35. roku życia. Stanowią one niemal jedną trzecią wszystkich śmiertelnych ofiar wysokich temperatur.

- To niespodzianka, bo przecież są to fizjologicznie najbardziej odporni ludzie w populacji - zauważa współautor badania Jeffrey Shrader z Uniwersytetu Columbia.

Co nie jest zaskakujące, bardzo narażone na katastrofalne skutki upałów były również dzieci poniżej 5. roku życia - zwłaszcza niemowlęta.

Wrażliwość niemowląt i małych dzieci nie jest dla badaczy zaskoczeniem. Wiadomo już, że ciała najmłodszych szybko pochłaniają ciepło, a ich zdolność do pocenia się - a zatem schładzania - nie jest w pełni rozwinięta. Do tego ich układ odpornościowy wciąż się rozwija, co może sprawić, że staną się ofiarami chorób, które stają się częstsze przy wilgotnym upale – na przykład chorób przenoszonych przez owady czy biegunkę.