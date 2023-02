Tego jeszcze nie było. Za pączka 49 zł

Co roku głośno jest o "pączkach grozy" Magdy Gessler. Jeden ten frykas z jej restauracji "U Funkiera" kosztuje 15 zł. To jednak jest nic, w porównaniu do ceny, którą za pączka zaproponował Kuba Wojewódzki. Za ten przysmak z gdyńskiej restauracji gwiazdora trzeba zapłacić 49 zł.