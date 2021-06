Te regiony są wolne od COVID-19. Zero zgonów, zero przypadków

- Czwarta fala może powstać ze względu na zwiększenie mobilności (...), a z drugiej strony ze względu na mutacje wirusa - komentował sytuację minister Niedzielski. - Mogą pojawić się nowe mutacje, przed którymi szczepienie nie będzie chroniło. To, co obserwujemy w tej chwili, nie wyczerpuje tego, co może pojawić się w przyszłości. Brytyjski wariant wirusa nauczył nas, że to jest zupełnie nowa choroba - tłumaczył.