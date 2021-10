Te powiaty są najbardziej zagrożone obostrzeniami. Tam już mogłyby działać strefy

Największa średnia liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców z ostatnich 14 dni występuje w Białej Podlaskiej (lubelskie) - to aż 59,18. Jednak sam powiat bialski to już średnia 39,47 zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Cały region wraz z Białą Podlaską znalazłby się w strefie czerwonej. Źle jest też w powiecie łęczyńskim (woj. lubelskie). Tam średnia liczba zakażeń z ostatnich 14 dni to 54,35 i tym samym region mógłby być objęty czerwoną strefą obostrzeń.