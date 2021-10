Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki, jest ogromny wzrost

I dodał, że rekomendacja będzie taka, by na tych terenach, na których liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekracza określoną liczbę, takie zalecenia zostały wdrożone w życie. - To jest rzecz arbitralna - podkreślił prof. Horban. - W czwartek w Ministerstwie Zdrowia jest sztab kryzysowy i właśnie to przedstawię panu ministrowi pod rozwagę - dodał ekspert.