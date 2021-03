Tczew. Przyjechał za nią aż z Mołdawii. Stalker aresztowany

Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę z Mołdawii. Podejrzewa się go o uporczywe nękanie i kierowanie gróźb karalnych wobec swojej rodaczki. Kobieta uciekła przed oprawcą do Polski, jednak i tutaj została przez niego odnaleziona. Grozi mu do 8 lat więzienia.

