Tatry. Nocna akcja TOPR. Tragiczny wypadek w Kazalnicy Mięguszowieckiej

Tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie Kazalnicy Mięguszowieckiej biwakujący turysta spadł do podstawy ściany. Do akcji ruszyło Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety mężczyzny nie udało się uratować

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem. O wypadku w Kazalnicy Mięguszowieckiej (2159 m n.p.m.) poinformował partner biwakującego turysty ok. 23. TOPR natychmiastowo wysłał ratowników w pobliże góry. - Turysta zmarł w wyniku upadku z dużej wysokości - przekazał w krótkim komunikacie ratownik dyżurny TOPR. Drugiemu z mężczyzn nic się nie stało. O własnych siłach zszedł do podstawy ściany. W nocnej akcji w Tatrach brało udział 14 ratowników. Działania zakończyli o siódmej rano.