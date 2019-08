Tatry. Nocna akcja po słowackiej stronie Tatr. Do 3 w nocy sprowadzali taterników

Ratownicy ze Słowacji sprowadzili potrzebujących pomocy taterników. Trzy osoby trzeba było sprowadzić ze szlaku prowadzącego na Gerlach.

Polscy taternicy rozpoczęli wyprawę o 3 rano. Przeszli przez Polski Grzebień i dalej Drogą Martina. Około godz. 16 zespół wspinaczy znalazł się ok. 100 m za Lawinowym Szczytem. Według ekspertów, przejście do tego punktu od przełęczy powinno zająć około 5 godzin.

Wtedy też Polacy zwrócili się o pomoc do ratowników z Horskiej Zachrannej Służby o telefoniczną pomoc w nawigacji. Otrzymali polecenie powrotu do Litworowej Przełęczy i zejścia stamtąd do doliny. Krótko przed zmrokiem Polacy ponownie poprosili o pomoc.