Tatry. Morskie Oko: właściciele zostawili starego psa w aucie. "Na pewno by nie przeżył"

W samochodzie zaparkowanym w Tatrach, przy drodze na Morskie Oko, zostawiono zamkniętego pitbulla. Strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i policjanci uwolnili wycieńczonego psa. Zwierzę mogło nie przeżyć.

- Dziwię się, że taka bezmyślność. Z pełnym szacunkiem do tych turystów, bo nie wiem, kto to jest. Zakładam, że poszli na Morskie. To jest 2,5 godziny w jedną i 2,5 godziny w drugą stronę. Czyli po powrocie piesek by się praktycznie ugotował - powiedział w rozmowie z RMF FM szef straży parku Edward Wlazło.