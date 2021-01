Tatry. Groźna akcja ratunkowa. Taternik utknął na Cubrynie

Tatry - zakończyła się akcja ratunkowa, która rozpoczęła się we wczesnych godzinach porannych w środę 13 stycznia.

Tatry. Trudna akcja TOPR. Mężczyzna utknął w górach na noc

W góry z bazy w Zakopanem wyruszyło 13 ratowników TOPR. Ich celem było dotarcie do taternika, który utknął w rejonie Wielkiej Galerii Cubryńskiej.

Mężczyzna w góry wyruszył we wtorek. Problemy spowodowały, że noc spędził w Tatrach. Według informacji serwisu "Tatromaniak" miał on problemy z orientacją w trudnym terenie.

Chwilę przed godziną 11 ratownikom TOPR udało się dotrzeć do mężczyzny. Wykorzystano lukę pogodową, przez co możliwe było dotarcie do niego śmigłowcem.