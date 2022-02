Tatry. Do Morskiego Oka zeszła potężna lawina śnieżna. Mogło dojść do tragedii

Lawina w Tatrach. "Mogłoby dojść do strasznej tragedii"

"Szczęście jest takie, że lawina zeszła w nocy około godz. 23. Jakby ta lawina zeszła w dzień, mogłoby dojść do strasznej tragedii dlatego, że we wtorek nad Morskim Okiem były rzesze turystów, również takich, którzy wchodzili na taflę jeziora, ignorowali zakaz wejścia. Niestety turyści nie czytają i nie stosują się do widniejących zakazów" - mówi Grzegorz Bryniarski.