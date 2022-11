Tata odebrał poród. Dziewczynka urodziła się na szpitalnym korytarzu

Jak podaje "Super Express", to była trzecia ciąża pani Emilii. Gdy w listopadową noc poczuła lekkie skurcze, od razu z mężem zdecydowali się jechać do szpitala. Szybko wsiedli do samochodu, żeby pojechać do Trzcianki (woj. wielkopolskie). Po 20 minutach dojechali pod szpital.