"Taśmy Kaczyńskiego". Jednoznaczny sondaż

Aż 70 proc. Polaków uważa, że prokuratura powinna wszcząć śledztwo ws. "taśm Kaczyńskiego" - wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej". Podobny odsetek (68 proc.) twierdzi, że prokuratura traktuje w tej sprawie prezesa PiS w sposób uprzywilejowany.

Na pytanie, czy prokuratura powinna wszcząć śledztwo, "zdecydowanie tak" odpowiedziało 51 proc. respondentów, a "raczej tak" - 18 proc. "Nie" i "raczej nie" - po 14 proc. Wynik: blisko 70 do 28. Śledztwa domaga się większość wyborców wszystkich partii (w elektoracie Koalicji Europejskiej aż 98 proc.) z wyjątkiem PiS - wszczęcia go chce 26 proc., przeciw jest 69 proc.

Zobacz także: Gowin chwali się relacją z Kaczyńskim. Kamiński: nie no, brawo!

"Taśmy Kaczyńskiego". O co chodzi?

"Taśmy Kaczyńskiego" zostały ujawnione przez "Gazetę Wyborczą" pod koniec stycznia. Są na nich rozmowy prezesa PiS z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, który od maja 2017 do lipca 2018 r. miał pracować nad projektem budowy dwóch wież w centrum Warszawy dla powiązanej z PiS-em spółki Srebrna.

Birgfellner twierdzi że został oszukany przez prezesa PiS i nie dostał pieniędzy za swoją pracę. Od chwili złożenia zawiadomienia do prokuratury był przesłuchiwany już sześć razy. Zeznawał ponad 60 godzin. Prokuratura nie podjęła jednak decyzji o wszczęciu śledztwa.

Równolegle skierował do sądu pozew cywilny o zwrot przez Kaczyńskiego 50 tys. zł. Taką kwotę - według zeznań Birgfellnera - prezes PiS polecił mu zapłacić ks. Rafałowi Sawiczowi z Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Miała to być należność za podpis księdza na uchwale Rady niezbędnej do prowadzenia inwestycji.