Taśmy Kaczyńskiego. Giertych: Dowody prawie wystarczą do postawienia zarzutów prezesowi PiS

Gerald Birgfellner po raz kolejny stawił się na przesłuchanie w prokuraturze. Jego obrońca mec. Roman Giertych twierdzi, że materiał dowodowy jest wystarczający do wszczęcia postępowania wobec Jarosława Kaczyńskiego.

Według mec. Romana Giertycha zgromadzono "wystarczająco dużo materiału dowodowego do wszczęcia postępowania". - Jesteśmy blisko takiego poziomu zgromadzenia materiału dowodowego, który wystarcza do postawienia zarzutów karnych Jarosławowi Kaczyńskiemu. Oczywiście ocena należy do prokuratury, a jeśli się z nami nie zgodzi to sprawa natychmiast trafi do sądu - mówił adwokat Geralda Birgfellnera, cytowany przez PAP.