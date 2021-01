Taśmy Amber Gold. Bohater filmu Sylwestra Latkowskiego żąda przeprosin w "Wiadomościach" TVP

Mec. Robert Witek-Pogorzelski, pełnomocnik wymienianego w filmie Mariusa Olecha poinformował, że skierował do Telewizji Polskiej żądanie usunięcia filmu z zasobów TVP oraz przeprosin w "Wiadomościach". Według adwokata, jak również samego Olecha nie ma podstaw, aby wiązać przedsiębiorcę z działalnością piramidy finansowej Amber Gold. Termin usunięcia filmu z platform TVP wyznaczono na 24 godziny.

"Taśmy Amber Gold". Zarzuty wobec filmu i jego autora

- Pan Marius Olech od kilku lat bezustannie procesuje się z panem Latkowskim i wygrywa. Jeśli mimo to TVP emituje film łączący mojego klienta z aferą Amber Gold, świadczy to o całkowitej ignorancji autora wobec prawa. Jeśli nasze żądanie nie zostanie spełnione, pozwiemy TVP o naruszenie dóbr osobistych - mówi WP mec. Robert Witek-Pogorzelski.

Oświadczenie Mariusa Olecha

Marius Olech odniósł się do filmu w obszernym oświadczeniu, opublikowanym za pośrednictwem prawników.

"Sylwester Latkowski (...) starał się usilnie znaleźć kogoś, kto finansował Amber Gold, wybierając sobie mnie jako osobę do tej roli" - podsumowuje Marius Olech.

"Cały program jest zbudowany na prezentacji historyjki, a raczej bajki, zgodnie z którą to, że ktoś pochodzi z Trójmiasta, osiągnął jakiś sukces i bywał w drogich lokalach, to jest częścią mafijnej organizacji" - czytamy w kolejnym fragmencie.

- Stwierdza on, że kilkadziesiąt lat temu u Pana Olecha były imprezy, dodaje stereotyp, że pierwszy milion trzeba ukraść, a każdy, kto dorobił się w latach 90., to złodziej. Tworzy wizerunek, który później Sylwester Latkowski dopasowuje do swojej fantazji i tezy - podkreśla biznesmen.