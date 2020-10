Tarnów. Wracał z wesela. To, co było później, przypominało film akcji

Tarnów. Akcja jak z filmów sensacyjnych wydarzyła się po jednym z wesel w powiecie tarnowskim

21-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego poprosił kolegów, by przyjechali po niego i odwieźli go po weselu do domu. Gdy ci stawili się na miejsce, młody mężczyzna poprosił, by pojechali inną trasą. Tak rozpoczęła się przypominająca sceny z filmów sensacyjnych akcja.

To jednak nie wszystko. Dalej było jeszcze gorzej. Renault zatrzymało się, a 21-latek wysiadł i pałką telskopową rozbił przednią szybę skody. Dołączył do niego 19-letni kolega siedzący w renault i obaj wyciągnęli ze skody 20-letniego syna właściciela ostrzelanego domu, i zaczęli go bić. Kopali go po głowie, nogach i tułowiu. Gdy stwierdzili, że mają już dość, wsiedli do renault i odjechali.