Tarnów. Tragedia podczas parkowania. Nie żyje mężczyzna

"Dwóch wypychało ten pojazd, a jeden siedział w szoferce. W pewnym momencie silnik suv-a został uruchomiony i został włączony bieg wsteczny. Samochód cofając, uderzył w przeszkodę znajdująca się przed wjazdem do garażu. Następnie osoba siedząca w samochodzie przestawiła dźwignię zmiany biegów w pozycję jazdy do przodu i zwolniła hamulec. Samochód ponownie wjechał do garażu, tym razem potrącając znajdujących się wewnątrz seniorów, następnie z impetem uderzając we frontową ścianę garażu i burząc ją - przekazano w komunikacie małopolskiej policji.