Tarnobrzeg. Ksiądz, który wykorzystywał seksualnie 12-letnie dziecko, usłyszał wyrok

Ksiądz proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu we wtorek usłyszał wyrok za molestowanie 12-letniego dziecka . Duchowny został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za wykorzystywanie seksualne chłopca, kiedy ten był ministrantem. Do przestępstwa doszło w latach 2005-2006. Wyrok, który zapadł w tej sprawie, nie jest prawomocny.

Tarnobrzeg. Ksiądz wykorzystywał seksualnie 12-letnie dziecko. Jest wyrok sądu

Zarzuty, które postawiła 58-latkowi prokuratura w Tarnobrzegu, to dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia tzw. innych czynności seksualnych. Kodeks karny przewiduje za to karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo duchowny usiłował nakłonić swoją ofiarę groźbami do złożenia fałszywych, korzystnych dla księdza zeznań.