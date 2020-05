Tarcza antykryzysowa. Przedsiębiorcy dostają odpowiedź. Zwolnienie z ZUS tylko za marzec

O zwolnieniu ze składek ZUS przedsiębiorcy dowiadują się po złożeniu deklaracji rozliczeniowych

Tarcza antykryzysowa. Informacje o zwolnieniu z ZUS będą wysyłane co miesiąc

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej może nastąpić dopiero po złożeniu przez przedsiębiorców deklaracji rozliczeniowych. Oznacza to, że informację o tym, czy dany przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek ZUS, będą przekazywane co miesiąc. Ci, którzy dostali już dobrą wiadomość, że nie muszą płacić składek za marzec, teraz czekają na kolejną, dotyczącą zwolnienia z ZUS za kwiecień i maj .

Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie z ZUS to wsparcie dla firm

Wprowadzona w ramach tarczy antykryzysowej możliwość zwolnienia ze składek ZUS to forma pomocy, z której przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają. ZUS otrzymał już ponad 1,5 mln wniosków. Zwolnienie z ZUS to oczywiście kropla w morzu potrzeb przedsiębiorców, niemniej jeśli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, to firmy zaoszczędzą od kilkuset do kilku tysięcy złotych.