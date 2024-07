Tanie drony ze sklejki. Rosjanie mają nową taktykę

- Chłopaki mogą to zrobić, przechwycić obraz rzeczywisty i wykorzystać go do własnych celów: identyfikują trasy wroga, ścieżkę drona, mogą określić, skąd pochodzi operator, aby uderzyć później. Ogólnie rzecz biorąc, system staje się coraz mądrzejszy - mówi w rozmowie z rosyjską agencją TASS były dowódca jednostki łączności.