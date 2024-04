Taksówkarz chciał wysadzić poligon. Sąd rozpoczął proces

Prokuratura podała, że taksówkarz fotografował samochód osób, które zajmowały się demontażem sowieckiego pomnika w Rydze. W jednej z wiadomości napisał, że w terminalu naftowym jest pełno "ukraińskich turystów" i zapytał, czy nie ma czegoś, co "można by tam podłożyć, by eksplodowało albo się zapaliło w ciągu godziny". Wyraził również swoje pragnienie zniszczenia poligonu dla dronów w Balożi. Otrzymał również polecenie obserwacji pasażerów przylatujących na lotnisko w Rydze.