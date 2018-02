Takiej oferty pracy nie widzieliście. "Z nami nigdy nie jest nudno!"

"Szukamy Lidera Działu Mięso, który pomoże naszej koleżance w rozbiorze półtuszy!" – brzmi oferta pracy w gliwickim Carrefourze. Okraszono je zdjęciem pracownicy krojącej wielki kawał mięsa.

Dziewczyna uśmiecha się do obiektywu, trzymając specjalny nóż do "rozbioru półtłuszczy", jak to określono w ogłoszeniu. Zadowolona odrywa kolejne części i w ten sposób zachęca do udziału w rekrutacji. Pod fotografiami pojawiły się komentarze.