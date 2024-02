Takiego komentarza jeszcze nie było. Czarnek o tytule "Dzbana Roku"

W trakcie programu do Roberta Mazurka napisali organizatorzy plebiscytu, którzy wyrazili chęć osobistego dostarczenia Czarnkowi nagrody. - Ja nie muszę się ze wszystkimi spotykać. Jak macie ten dzban, to go przywieźcie. Postawię go na swoim biurku i będę nagrywał przy nim kolejne podsumowania tygodnia na kanale YouTube. Ten dzban będzie stał. Zapraszamy od godziny 9 do godziny 16, biuro poselskie jest zawsze otwarte. Jest tam mnóstwo ludzi, na pewno się ucieszą z państwa wizyty - zareagował były minister.