Tak źle jeszcze nie było. Lekarze biją na alarm

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2023 roku odnotowano aż 87 344 odmowy szczepienia. To stanowi niemal trzydziestokrotny wzrost w porównaniu z danymi z 2003 roku, kiedy to odnotowano jedynie 3077 odmów. Zjawisko to zaczęło nabierać na sile szczególnie od 2017 roku, kiedy to liczba odmów zaczęła rosnąć skokowo, z każdym rokiem notując około 10 tysięcy odmów więcej.