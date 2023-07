Tak torturują Nawalnego. Nazywają to "pracą wychowawczą"

Nawalny twierdzi, że administracja kolonii karnej, w której odsiaduje wyrok, przez sto dni puszczała mu orędzie Putina przed Zgromadzeniem Federalnym na 2023 r. Polityk przekazał, że zwrócił się do administracji z prośbą, by "puszczano różnego Putina", czyli różne jego przemówienia, ale odpowiedziano mu, że dorocznym orędziem będzie raczony przez cały 2023 rok. "Będzie kolejne orędzie - będziemy go słuchać" - dodali bezlitośni przedstawiciele penitencjarnej administracji.