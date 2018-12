Tak sprzedają żywe karpie. Zastanów się, czy chcesz je kupić

Ryby w brudnej wodzie, często poranione lub zaplątane w siatki do odłowu - tak wygląda sprzedaż żywego karpia w polskich supermarketach. W jednym ze sklepów sieci Tesco kilkadziesiąt karpi tłoczyło się w pojemniku z nikłą ilością wody. W innym sprzedawano je żywe w folii. - Doszło do złamania procedur - informuje nas Tesco Polska.

- Sklepy nie dają sobie rady z tą sprzedażą. W bardzo krótkim czasie około 10 mln ryb zostanie przetransportowanych, przepakowanych i sprzedanych. Sklepy nigdy nie będą na to przygotowane. To jest kwestia przeszkolenia personelu, a sklepy zatrudniają pracowników tymczasowych, którzy nie wiedzą, jak z tymi rybami się obchodzić i nie da się ich w krótkim czasie przeszkolić. Nie da się sprzedawać żywych ryb w sposób humanitarny - komentuje w rozmowie z WP Cezary Wyszyński z Fundacji Viva!.

Jedna na drugiej

Tesco przeprasza i naprawia błąd

Tesco Polska informuje również, że sprzedaż żywego karpia to odpowiedź na potrzeby klientów. Internauci zauważają natomiast, że to właśnie w Tesco często dochodzi do niewłaściwego przetrzymywania żywych karpi. Widać to szczególnie na fanpage'u "Bojkotujemy sklepy sprzedające żywe ryby". W związku z tym powstał pomysł - oburzeni internauci poprzez specjalną stronę wysyłają wiadomości do zarządu Tesco Polska, by zaprzestano sprzedaży żywych karpi w sklepach tej sieci.