Tak jednoznacznie jeszcze nie było. "Z Tuskiem przegramy"

Pomysł jednej listy i wspólnego startu w wyborach do Sejmu partii opozycyjnych jest tematem burzliwej dyskusji od wielu miesięcy. Przesilenie w tej sprawie nastąpiło jednak dopiero kilka tygodni temu. To wówczas, mimo bezpośredniego apelu Donalda Tuska, Szymona Hołownia nie zdecydował się na deklarację o wspólnym starcie, za co był krytykowany przez polityków PO.