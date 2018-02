Tajny raport ONZ trafi do Polski. W nim m.in. informacje o eksterminacji Polaków i Żydów

Polska jako jeden z nielicznych krajów otrzyma dostęp do utajnionych materiałów komisji ONZ. Wśród nich znajdują się raporty rządu polskiego w Londynie, który informował Zachód m.in. o obozach koncentracyjnych w Polsce.

- Były podawane wszystkie nazwy obozów koncentracyjnych i obozów śmierci łącznie z ich lokalizacją. Alianci wiedzieli, co się dzieje w Polsce i nie podjęli żadnych akcji, nie podjęli żadnej prewencji, nie zbombardowali ani jednej linii kolejowej, która prowadziła wagony pełne ludzi do obozów i do komór gazowych - powiedziała cytowana przez PAP wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.