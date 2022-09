Te informacje miały pozostać ukryte. Wyciekł tajny raport dla Putina

Rosja. "Gwałtowny spadek produkcji i 'drenażem mózgów'"

We wszystkich scenariuszach założono nasilenie się presji sankcji. "Dołączy do nich prawdopodobnie więcej krajów. Ostry odwrót Europy od rosyjskiej ropy i gazu może również uderzyć w zdolność Kremla do zaopatrywania własnego rynku" - napisano w raporcie.