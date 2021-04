Tajne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Morawiecki u prezydenta Polski

Nie zabrakło również politycznych tematów. Nieoficjalnie: także tych dotyczących ewentualnych zmian w konstytucji. Chodzi o pracownicze plany kapitałowe (PPK), które miały być jednym z wielkich sukcesów rządu PiS w polityce społecznej. Według zapewnień rządu do programu miało przystąpić 75 proc. Polaków. Tegoroczne doniesienia mówią o wypisaniu się z PPK aż 77 proc. osób, które do programu przystąpiły. To jedna z boleśniejszych porażek rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Według ostatnich medialnych doniesień, nie ma mowy o zmuszeniu obywateli do uczestnictwa w programie. Chodzi jedynie o to, by dodać zapis w konstytucji o prywatności środków gromadzonych w PPK. To miałoby uspokoić Polaków i przekonać ich, że żaden rząd po pieniądze z PPK nie sięgnie. Na razie Polacy masowo z tego programu zrezygnowali.