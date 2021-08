Tajemniczy rozbłysk światła. Mieszkańcy mówią o cudzie. "Objawił się anioł"

- To nie mógł być piorun, choć akurat zbierało się na burzę. Poświeciło, a potem w końcu tak samo nagle zniknęło. Ci, co stali przy parkingu na rynku, też to widzieli, ale nikt im potem nie wierzył - powiedziała "Gazecie Krakowskiej" Katarzyna, turystka z małopolski, która tego dnia zwiedzała lanckoroński rynek.