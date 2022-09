"Międzynarodowa rozmowa". Tajemniczy komunikat Kremla

Erdogan zaapelował do Putina o to, aby wznowił rozmowy z Kijowem. "Prezydent Erdogan powiedział, że aby utorować drogę do bardziej pozytywnych wydarzeń, potrzebne są kroki w celu zmniejszenia napięć i że oczekuje się od Rosji podjęcia kroków w celu ułatwienia tego procesu, zwłaszcza w kwestii aneksji niektórych regionów Ukrainy do Rosji. Prosząc rosyjskiego prezydenta Putina, by dał negocjacjom kolejną szansę, prezydent Erdogan powiedział, że Turcja jest gotowa do odegrania roli mediacyjnej w tym procesie" - poinformowało biuro tureckiego przywódcy .