Tajemniczy cień Patryka Jakiego. Dariusz Matecki robi kampanię kandydata PiS

Jest cieniem Patryka Jakiego, największym fanem kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Zachowuje się jak sztabowiec polityka, mimo że przedstawia się jako bloger. Robi dla wiceministra sprawiedliwości więcej niż jego asystenci. Ma wielkie zasięgi w sieci, niesie słowo swojego idola. Dariusz Matecki to jedna z kluczowych postaci kampanii samorządowej.

Piewca, nie pracownik

Rozmówca Wirtualnej Polski z ministerstwa powtarza to samo.

Ale żeby zarabiać pieniądze na usługach dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Matecki wcale nie musi/nie musiał być zatrudniony na etacie. Pytania w tej sprawie zadają kolejni dziennikarze. Jednoznacznej odpowiedzi wciąż nie ma. Są tylko "bany": Matecki blokuje kolejne osoby, które publicznie stawiają pytania o jego związki z resortem. Wątpliwości potęguje to, iż niektórym trudno uwierzyć, że "zwykły" "bloger" jest tak gorliwie zaangażowany w działalność na rzecz polityków PiS, właściwie niczym innym się nie zajmując.

"Jeśli Dariusz Matecki nie odpowie, konieczna będzie chyba interpelacja poselska. Trzeba sprawdzić, czy Patryk Jaki wykorzystuje publicznie opłacanych urzędników do partyjnej kampanii hejtu" - napisał Instytut Obywatelski, think-thank działający na zapleczu PO (to dyrektor tego instytutu z agresją zareagował na Mateckiego na jednym ze spotkań kandydata PO, uderzając w jego kamerę).

Matecki zapewnia, że nie jest dziennikarzem ani urzędnikiem, tylko "blogerem". Tak też podpisała go telewizja publiczna w "Minęła 20" w piątek 3 sierpnia. To był debiut Mateckiego w tym programie (oglądalność na poziomie 700 tys. widzów).

Poseł PO Arkadiusz Myrcha zapytał: "Skoro Dariusz Matecki, jak sam przyznaje, nie jest dziennikarzem, to dlaczego wchodził wielokrotnie do Sejmu na przepustki dziennikarskie? W szczególności, gdy Sejm był zamknięty dla wszelkich gosci i zawieszono przepustki. Czy Kancelaria Sejmu może to wyjaśnić?"