Tajemnicze zaginięcie. Lokalny portal ujawnia nagranie

19-letni Radosław Zalewski pojechał na sylwestra do Olsztyna i zaginął. Policja rozkłada ręce, a lokalny portal ujawnia teraz ważne nagranie z monitoringu. Widać na nim poszukiwanego nastolatka.

Z relacji kolegów wynika, że Radek wyszedł z mieszkania ok. 21.20. Był w samej koszuli, jego bluza i kurtka zostały na stancji. O godz. 22.08 dzwonił do kolegi Damiana, że się zgubił i widzi sklep Żabka. Dwie minuty później zadzwonił do innego kolegi, Karola, ale nie wspominał o zgubieniu się. Do organizatora imprezy, Konrada, dzwonił aż 17 razy, a ostatni raz o 22.37. Konrad twierdzi, że nie odebrał, bo nie miał przy sobie telefonu.