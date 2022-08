Tajemnicze nakłucia w klubach. Rozwiązano zagadkę

To samo działo się już kilka miesięcy wcześniej we Francji i w Wielkiej Brytanii. Tajemniczy napastnicy pozostają nierozpoznani, nie wiadomo, jakie są cele nakłuć. Bywa, że ofiary traciły przytomność lub narzekały na gorsze samopoczucie, ale nie rozpoznano, mimo testów, jaka substancja wpływała na stan ofiar. Co więcej, incydenty nie dają się połączyć z przypadkami napaści seksualnej lub kradzieży. Nie da się więc konkretnie wskazać powodów takich akcji.