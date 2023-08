Tajemnicze kręgi nad Polską. Jest ich coraz więcej

Pasjonaci ekstremalnych zjawisk pogodowych pomogli ustalić, czym tak naprawdę są budzące niepokój kręgi z aplikacji Windy. Specjaliści dość zgodnie stwierdzili, że nie odzwierciedlają one żadnego zjawiska pogodowego. Są to po prostu błędy radaru lub, jak nazwał to jeden z internautów, "echa radarowe".