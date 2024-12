Tajemnicze drony nad USA. Chcą wyjaśnień od Bidena

Gubernator New Jersey Philip Murphy ujawnił, że od 18 listopada wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących obserwacji dronów o niewyjaśnionym pochodzeniu w stanie. Problematyczne są szczególnie okolice baz wojskowych, gdzie drony są często zauważane. Chociaż FBI włączyło się w śledztwo, to tajemnicze obiekty wciąż pozostają niezidentyfikowane, co potęguje zainteresowanie i teorie spiskowe, szczególnie w mediach społecznościowych.