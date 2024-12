"To zaszło za daleko". W USA biją na alarm po sygnałach ws. dronów

Lotnisko Stewart International Airport, położone około 100 km od Nowego Jorku, zostało zmuszone do zamknięcia pasów startowych na godzinę po zaobserwowaniu drona .

- To zaszło za daleko - oceniła gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul, wzywając do zbadania incydentów przez stanowe centrum wywiadu. Gubernator zaapelowała również do Kongresu USA o uchwalenie ustawy wzmacniającej nadzór FAA nad dronami oraz przyznającej większe uprawnienia lokalnym organom ścigania.