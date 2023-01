Tajemnicza śmierć Rosjanina w Indiach. Kolejny dziwny zgon w ciągu dwóch tygodni

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Indiach doszło aż do trzech zgonów obywateli Rosji, którzy zginęli w podejrzanych okolicznościach. Jak podaje serwis Dawn.com, tym razem ofiarę zidentyfikowano jako Siergieja Miliakowa. To 51-letni mężczyzna, który pełnił funkcję głównego inżyniera statku M. B. Aldnah. Ten w momencie tragedii znajdował się w drodze z portu Chittagong w Bangladeszu do Bombaju. Podczas postoju w porcie Paradip w zakotwiczonym statku odkryto ciało Rosjanina.