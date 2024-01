Tajemnicza śmierć na komendzie. "Tracił przytomność, z ust leciała krew"

To, co się działo później, wyjaśnia prokuratura. Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że następnego dnia przed południem pełniący służbę funkcjonariusz zauważył na monitoringu, że mężczyzna traci przytomność i z jego ust wydobywa się krew. - Natychmiast przystąpiono do reanimacji, która była kontynuowana przez wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Pomimo podjętej restytucji krążeniowo-oddechowej o godz. 12.02 stwierdzono zgon Mariusza G. - mówi nam jeden z policjantów znających kulisy sprawy.