Tajemnicza śmierć Dawida Kosteckiego. Były szef polskiej prokuratury ujawnia

Śmierć boksera Dawida Kosteckiego nadal budzi sporo kontrowersji. Zdaniem byłego szefa Prokuratury Krajowej Janusza Kaczmarka, śledczy powinni przeprowadzić powtórną sekcję zwłok, jeśli taka jest wola rodziny. - Rolą prokuratury jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej śmierci - mówi WP Janusz Kaczmarek.

Dawida Kosteckiego znaleziono martwego 2 sierpnia w celi na warszawskiej Białołęce (Forum, Fot: Agencja Forum)

W środę po południu, "Rzeczpospolita" nieoficjalnie poinformowała, że prokuratura nie przeprowadzi drugiej sekcji zwłok Dawida Kosteckiego. Prokuratura wyda decyzję odmowną rodzinie "Boksera" - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Wątpliwości wokół jego śmierci w warszawskim areszcie ma wyjaśnić dosłuchanie biegłej, która wykonywała sekcję zwłok. Mają w niej uczestniczyć pełnomocnicy rodziny.

Przypomnijmy, że wniosek o powtórną sekcję zwłok Kosteckiego złożył mec. Roman Giertych w imieniu rodziny zmarłego. Chodziło o wyjaśnienie m.in. dwóch krwawych śladów na szyi Kosteckiego, które lekarz i prokurator na miejscu zdarzenia uznali za ślady przypominające te powstałe w wyniku wkłucia igły.

W ocenie Janusza Kaczmarka - byłego szefa Prokuratury Krajowej w latach 2005-2007 postępowanie śledczych w tej sprawie jest co najmniej dziwne.

- Po raz pierwszy spotykam się z sytuacją, która dla mnie jest niezrozumiała sumą pewnych zachowań. Mamy bowiem rodzinę, która ma poważne wątpliwości i dąży do wyjaśnienia przyczyn śmierci. A z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że są to rzadkie przypadki. Jest to ogromna trauma i bolesne przeżycie. Ale w tym przypadku rodzina jest zdeterminowana by wyjaśnić okoliczności zgonu - mówi Wirtualnej Polsce Janusz Kaczmarek, który był również szefem MSWiA w 2007 r. i nadzorował pracę policji.

- W okolicznościach zgonu – powołam się na opinię prokuratora, który był na miejscu zdarzenia – było coś takiego, że postanowił on sporządzić notatkę. Co również nie jest częste. Jest to w pragmatyce prokuratury możliwe, jednak rzadko praktykowane - dodaje Kaczmarek.

- I nie ma tu znaczenia, że prokurator, który był na miejscu, nie jest lekarzem czy biegłym medycyny sądowej. Przeszedł on liczne szkolenia i jest doświadczonym prokuratorem. Nie można więc lekceważyć jego opinii - uważa były szef Prokuratury Krajowej.

- Rolą prokuratury jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej śmierci.W tle mamy powiązania z aferą podkarpacką, samobójstwa osób, które przewijały się w sprawach z udziałem Dawida Kosteckiego i przewiezienie boksera z aresztu w Rzeszowie na Białołękę. Nie rozumiem zachowania śledczych, którzy mam wrażenie, nie chcą wyjaśnić tej sprawy - twierdzi Kaczmarek.

Zdaniem byłego prokuratora, śledczy powinni uwzględnić przeprowadzenie wniosków dowodowych składanych przez pełnomocników rodziny Kosteckiego.

- Co śledczy powinni zrobić? Przeprowadzić eksperyment procesowy z udziałem biegłych, czy w ogóle ten sposób samobójstwa jest możliwy, powinni zbadać prześcieradła i wszystkiego co dotyczyło Kosteckiego, przeprowadzić powtórną sekcję, zabezpieczyć kamery monitoringu z korytarza, przesłuchać i przeprowadzić konfrontację osób, z którymi przebywał w celi. Sprawdzić z kim przebywał i rozmawiał na spacerowniku w areszcie. Sprawdzić z kim się widywał na przepustkach, jego korespondencję, grepsy. Prześledzić ostatnie chwile jego życia - wylicza Kaczmarek.

- W tej całej sprawie jest jeszcze zastanawiająca rzecz. Jeżeli faktycznie w swoim umyśle podjął decyzję o samobójstwie, to raczej zrobiłby to w miejscu, w którym przebywał i które znał. Był to Zakład Karny w Rzeszowie. A nie na "wyjazdówce", gdzie był obcym człowiekiem. Z czymś takim się nie spotkałem w swojej prokuratorskiej praktyce zawodowej - kończy Kaczmarek.