Tajemnicza śmierć 13-letniego Marcina. "Spokojny, grzeczny, często widywałem go na rowerze"

Na miejscu znajdował się zawodowy strażak. Akurat wtedy przebywał na placu zabaw ze swoimi dziećmi. Mężczyzna od razu podjął akcję reanimacyjną. - Mąż próbował go reanimować. Robił to aż do momentu przyjazdu ratowników - opowiada "Faktowi" żona pana Łukasza. - Był zdruzgotany. Mówił, że chłopiec leżał już jakiś czas nieprzytomny - dodaje kobieta.