Tajemnicza choroba w Indiach. Badacze prawdopodobnie odkryli przyczynę

Ponad 450 osób trafiło w ciągu ostatnich trzech dni do szpitali w Eluru, mieście w stanie Andra Pradesh w Indiach. Obawiano się, że to jakaś nowa epidemia. Eksperci przeprowadzili wiele badań, by odkryć przyczynę masowych zachorowań. Efekt ich starań jest zaskakujący.

Tajemnicza choroba w Indiach. Badacze prawdopodobnie odkryli przyczynę (PAP)