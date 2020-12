Tajemnicza choroba atakuje w Indiach. Nie żyje już jedna osoba

Lekarze przekazali, że u pacjentów wystąpiło wiele niepokojących objawów, m.in. utrata przytomności oraz napady drgawek. Według specjalistów nie są to dolegliwości spowodowane koronawirusem . Jak podaje BBC, urzędnicy nadal badają chorobę, która pojawiła się wśród mieszkańców Eluru w ubiegły weekend.

Z pandemią SARS-CoV-2 mierzy się cały świat. Indie są drugie na świecie pod względem liczby zachorowań na Covid-19 . Ten kraj walczy także z kolejnym problemem. W stanie Andhra Pradesh, który jest jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem regionem, w ubiegły weekend do szpitala trafiło 227 osób z powodu niezidentyfikowanej choroby.

Indie. Nieznana choroba atakuje w Andhra Pradesh

Według lekarzy pacjenci, którzy trafili do placówki medycznej w ciągu ostatniego weekendu, nie byli zarażeni koronawirusem. Jak przekazał tamtejszy minister zdrowia Alla Kali Krishna Srinivas, wszyscy pacjenci mieli negatywny wynik testu na wirus SARS-CoV-2.

Lekarz ze szpitala w Eluru w rozmowie z gazetą "The Indian Express" przekazał, że u dorosłych oraz dzieci, którzy trafili do placówki, wystąpił szereg niepokojących dolegliwości. Pacjenci wymiotowali oraz narzekali na pieczenie oczu. Niektórzy chorujący tracili przytomność oraz dostawali napadów drgawek. Tamtejsi urzędnicy powiedzieli, że 70 osób wróciło już do domów. 157 nadal jest hospitalizowanych.