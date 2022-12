Oto szef fabryki Piorunów. Podaje statystyki trafień. Szok dla Rosjan

O Mesko w Skarżysku-Kamiennej mówi się "miasteczko za szlabanem". Przekraczając ten szlaban, słyszę, że nie można pisać, jak oznaczony jest budynek, gdzie montowane są Pioruny (ma równie enigmatyczną nazwę jak Strefa 51 w USA). Lepiej też nie pisać, czy budynek jest zielony, biały czy szary ani ile ma pięter. Sami pracownicy fabryki nie mówią "nasz Piorun", "rakieta" itp., tylko nazywają to "wyrób". Co więc można napisać? Proszą, aby ująć to tak: "miejsce, gdzie powstają wyroby, jest otoczone wałami, bujnym drzewostanem oraz naturalnym ukształtowaniem terenu, co czyni je trudnym do zlokalizowania".