Tajemnica budowy Wielkiej Piramidy w Gizie. Nowe ustalenia naukowców

Wielka Piramida w Gizie to najstarsza i jedyna, która ocalała z siedmiu cudów starożytnego świata. Budowano ją od około 2550 do 2490 roku przed naszą erą, za życia dwóch faraonów. Naukowcy od wieków zastanawiali się, w jaki sposób powstawały wówczas piramidy. Teorię, które zakładały, że kamienne bloki używane do budowy obiektu, były dostarczane drogą lądową, uważano za mało prawdopodobne.