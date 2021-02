O. Tadeusz Rydzyk wzięty w obronę. "To jest draństwo i coś takiego powinno być ścigane"

- Wiele jest haniebnych rzeczy w materiałach (medialnych - red.), ale najbardziej - tytuł jednego z programów: "29 lat bezkarności ojca Rydzyka”. Jeżeli ktoś patrzy z boku i słyszy to, a nie zna ojca dyrektora, nie zna dzieł, które stworzył, to co sobie myśli? To, że 29 lat ojciec Rydzyk działa […], łamiąc prawo i nikt nad nim nie ma władzy, bo jest bezkarny - powiedział redemptorysta.

Rydzyk skarży się na limity w kościołach, mówi o "orgiach satanistycznych". Wiceminister odpowiada

Zarzuty wobec o. Tadeusza Rydzyka. "To jest obliczone na upadek jego dzieł"

I dodał, że zarzuty dotyczące dotacji płynących do o. Rydzyka z państwa są nieprawdziwe. – To jest wszystko obliczone na to, żeby podważać zaufanie do ojca dyrektora, do dzieł, które stworzył i po prostu, żeby one upadły, a wtedy będzie łatwiej. Radio Maryja nigdy nie wpisało się w ogólny przekaz, jaki był w Polsce, bez względu na to, kto w Polsce rządził. Przez 29 lat były różne rządy w Polsce i Radio Maryja zawsze dawało sobie radę i jestem przekonany, że tak będzie i teraz - uznał o. Król.