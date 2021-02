Radio Maryja wydało oświadczenie ws. "ostatnich ataków na o. Rydzyka"

Rydzyk skarży się na limity w kościołach, mówi o "orgiach satanistycznych". Wiceminister odpowiada

Oświadczenie Radia Maryja ws. "ataków". "To ma doprowadzić do upadku"

W ocenie o. Króla część materiałów prasowych dotyczących powyższych działań i instytucji jest nierzetelna i "podważa zaufanie do o. Rydzyka oraz dzieł, których jest współzałożycielem", a także ma "doprowadzić do ich upadku". "Odbieramy to jako przejaw walki ideologicznej o polską i katolicką tożsamość, o to jaka jest i będzie Polska w przyszłości" - podkreślono.